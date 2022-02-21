«По встречке на красный?»: Шкуматов о попытке выгнать курьеров с тротуаров

По его словам, предложение Хамзаева абсолютно не будет работать, так как за нарушением езды курьеров просто некому будет следить.

«Когда вы смотрите на вот эту всю историю с точки зрения правового регулирования… Ну кто на улице будет бегать за курьером? У меня большое подозрение, что никто. По идее, контролировать это должен живой человек. Но кто будет это делать? Инспектор ГИБДД? Их сократили. Это, конечно, все хорошо на бумаге. Но отсутствие контрольных механизмов практически на 100% эту историю делает банально нерабочей», - резюмировал Шкуматов.

Ранее МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения (ПДД) изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Наибольшую скорость для электрических самокатов предлагалось ограничить 25 км/ч. Водителям СИМ, согласно предложению, необходимо руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

