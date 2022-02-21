«По встречке на красный?»: Шкуматов о попытке выгнать курьеров с тротуаров
За ездой велокурьеров невозможно будет уследить, пока не введут контрольные механизмы, заявил НСН Петр Шкуматов.
Попытка выгнать курьеров с тротуаров на проезжую часть приведет к бесконтрольному нарушению ПДД, предупредил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал Минтранс запретить курьерам служб доставки ездить по пешеходным зонам на электромеханических и на механических двухколесных средствах передвижения. По его словам, такое движение создает значительный дискомфорт пешеходам, вынужденным проявлять повышенное внимание, чтобы не допустить столкновения. Хамзаев уверен, что курьеры могли бы передвигаться по проезжей части.
«Вопрос в том, что они ездят по тротуарам и там, где можно каким-то образом сократить маршрут. Некоторые велокурьеры перешли на следующий уровень. У них уже электрические велосипеды с достаточно мощными мотор-колесами. Скорость, которой они достигают, может быть до 40 километров в час. Здесь вопрос в наведении порядка среди велокурьеров. Нужно сделать так, чтобы они так не ездили. С другой стороны, есть жесткие правила сервиса – быстрая доставка. Курьер не хочет ехать по встречке на красный, он с удовольствием бы подождал. Стандарты доставки накладывают определенные ограничения по времени и устанавливают определенные требования. Если ты не нарушишь, то ты не сможешь доехать вовремя», - сказал Шкуматов.
По его словам, предложение Хамзаева абсолютно не будет работать, так как за нарушением езды курьеров просто некому будет следить.
«Когда вы смотрите на вот эту всю историю с точки зрения правового регулирования… Ну кто на улице будет бегать за курьером? У меня большое подозрение, что никто. По идее, контролировать это должен живой человек. Но кто будет это делать? Инспектор ГИБДД? Их сократили. Это, конечно, все хорошо на бумаге. Но отсутствие контрольных механизмов практически на 100% эту историю делает банально нерабочей», - резюмировал Шкуматов.
Ранее МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения (ПДД) изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Наибольшую скорость для электрических самокатов предлагалось ограничить 25 км/ч. Водителям СИМ, согласно предложению, необходимо руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.
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