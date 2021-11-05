Уголовное дело возбуждено после инцидента с электросамокатом в Москве
Уголовное дело возбуждено после того, как неизвестный сбил на электросамокате пожилую женщину в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Инцидент произошел 5 ноября на Манежной площади в столице. Неизвестный сбил 77-летнюю женщину и скрылся. Женщина была доставлена в больницу с переломом плеча и черепно-мозговой травмой.
В настоящее время ведутся поиски злоумышленника. Ему может грозить до 6 месяцев лишения свободы.
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