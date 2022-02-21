В Госдуме предложили запретить курьерам передвигаться по тротуарам
Курьерам служб доставки следует запретить езду по пешеходным зонам, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий обратился с такой инициативой к главе Минтранса Виталию Савельеву, сообщает RT.
Как отметил депутат, в последние 10 лет в России набрали оборот многочисленные службы доставки товаров, курьеры которых передвигаются в основном по пешеходным зонам, используя двухколесный механический транспорт. Хамзаев указал, что такое движение создает значительный дискомфорт пешеходам, вынужденным проявлять повышенное внимание, чтобы не допустить столкновения. Кроме того, депутат напомнил о наездах курьеров на пешеходах и причинении последним телесных повреждений.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос возможности вывода трафика служб доставки, сотрудники которых для передвижения используют двухколёсные механические, в том числе электромеханические средства передвижения, с пешеходной зоны на проезжую часть», — говорится в обращении к главе Минтранса.
Хамзаев отмечает, что доставщики смогут передвигаться по дорогам по существующим правилам для велосипедистов.
Ранее Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в России в выходные дни, напоминают Известия. Депутат считает, что такие меры необходимы для защиты здоровья граждан.
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