В Госдуме предложили запретить курьерам передвигаться по тротуарам

Курьерам служб доставки следует запретить езду по пешеходным зонам, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий обратился с такой инициативой к главе Минтранса Виталию Савельеву, сообщает RT.

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Как отметил депутат, в последние 10 лет в России набрали оборот многочисленные службы доставки товаров, курьеры которых передвигаются в основном по пешеходным зонам, используя двухколесный механический транспорт. Хамзаев указал, что такое движение создает значительный дискомфорт пешеходам, вынужденным проявлять повышенное внимание, чтобы не допустить столкновения. Кроме того, депутат напомнил о наездах курьеров на пешеходах и причинении последним телесных повреждений.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос возможности вывода трафика служб доставки, сотрудники которых для передвижения используют двухколёсные механические, в том числе электромеханические средства передвижения, с пешеходной зоны на проезжую часть», — говорится в обращении к главе Минтранса.

Хамзаев отмечает, что доставщики смогут передвигаться по дорогам по существующим правилам для велосипедистов.

Ранее Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в России в выходные дни, напоминают Известия. Депутат считает, что такие меры необходимы для защиты здоровья граждан.

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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
ТЕГИ:Дорожное ДвижениеГосдума
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