Россиян предупредили, что из-за просмотра Reels можно стать глупее

По её мнению, это связано с форматом видео. Из-за короткой продолжительности в таких роликах мало информации. В результате человек «не успевает погрузиться в событие, не анализирует».

Эксперт отметила, что если не тренировать мышление, то теряется качество мыслей, а решения станут глупыми.

«Если человек смотрит много и не проверяет в других источниках, привык верить маленькому кусочку... Пропаганде намного легче манипулировать людьми через короткие видео», - заключила Наумова.

Ранее врач-психиатр, психолог Александр Федорович заявил «Радиоточке НСН», что россияне всё чаще ставят себе диагнозы с помощью интернета, так как не доверяют системе здравоохранения.

