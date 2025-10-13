Россиян предупредили, что из-за просмотра Reels можно стать глупее
Злоупотребление просмотром коротких видео (Reels) ведёт к деградации умственных способностей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила психолог Наталья Наумова.
По её мнению, это связано с форматом видео. Из-за короткой продолжительности в таких роликах мало информации. В результате человек «не успевает погрузиться в событие, не анализирует».
Эксперт отметила, что если не тренировать мышление, то теряется качество мыслей, а решения станут глупыми.
«Если человек смотрит много и не проверяет в других источниках, привык верить маленькому кусочку... Пропаганде намного легче манипулировать людьми через короткие видео», - заключила Наумова.
Ранее врач-психиатр, психолог Александр Федорович заявил «Радиоточке НСН», что россияне всё чаще ставят себе диагнозы с помощью интернета, так как не доверяют системе здравоохранения.
