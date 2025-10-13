Экс-гитарист «Арии» сравнил базу «Миротворец» с доской почета

Базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в РФ) можно сравнить со своего рода доской почёта. Об этом RT заявил экс-гитарист группы «Ария» Сергей Маврин.

Певицу Анну Asti внесли в базу «Миротворца»

Включённый в указанную базу музыкант отметил, что теперь его «поздравляют со всех сторон».

Также Маврин напомнил, что выступал в Крыму, иронично добавив, что поэтому его должны были гораздо раньше внести в этот список.

Ранее в базу «Миротворца» попал певец, заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыУкраинаГруппа АРИЯ

Горячие новости

Все новости

партнеры