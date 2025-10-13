Экс-гитарист «Арии» сравнил базу «Миротворец» с доской почета

Включённый в указанную базу музыкант отметил, что теперь его «поздравляют со всех сторон».

Также Маврин напомнил, что выступал в Крыму, иронично добавив, что поэтому его должны были гораздо раньше внести в этот список.

Ранее в базу «Миротворца» попал певец, заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».