Два бойца «Орлана» пострадали в Шебекино в результате атаки дрона ВСУ

Два бойца подразделения «Орлан» были ранены в Шебекино в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом со ссылкой на оперштаб Белгородской области сообщает RT.

Военкор Поддубный: Белгород подвергся мощному ракетному налету

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что у одного бойца диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча, а у второго - минно-взрывная травму и множественные осколочные ранения.

«Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ», - отметил глава области.

Ранее в Белгородской области восьмилетняя девочка получила тяжелые ранения в результате удара беспилотника ВСУ по частному дому в селе Новая Таволжанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
