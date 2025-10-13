Два бойца «Орлана» пострадали в Шебекино в результате атаки дрона ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что у одного бойца диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча, а у второго - минно-взрывная травму и множественные осколочные ранения.

«Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ», - отметил глава области.

Ранее в Белгородской области восьмилетняя девочка получила тяжелые ранения в результате удара беспилотника ВСУ по частному дому в селе Новая Таволжанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

