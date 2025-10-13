Блогер Щепихин получил пять лет колонии за призывы к экстремизму
Пресненский суд Москвы признал блогера Арега Щепихина (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) виновным по делу о призывах к экстремизму и разжигании вражды. Об этом сообщает РИА Новости.
В своих соцсетях мужчина опубликовал записи собственных интервью, в которых умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, призывал к совершению враждебных действий в отношении группы лиц по признакам национальности, а также к действиям по убеждению власти в дискриминации людей по национальному признаку.
Отмечается, что судебно-психиатрическая экспертиза выявила у блогера смешанное расстройство личности.
Щепихин свою вину признал и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. После освобождения ему будет запрещено заниматься администрированием электронных или информационно-телекомуникационных сетей в течение двух с половиной лет.
Ранее на Ярославском вокзале в Москве несколько мужчин поместили Щепихина в багажник автомобиля и увезли. Позже участников событий задержали, по факту ЧП возбудили уголовное дело о похищении человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
