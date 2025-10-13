Депутат Смолин предложил проверять студентов устно из-за использования ИИ
В связи с активным использованием ИИ в образовательном процессе преподаватели вынуждены будут устраивать дополнительные проверки, заявил НСН депутат Олег Смолин.
Применение ИИ для редактирования текстов и поиска информации поможет студентам в обучении, однако узнавать, насколько глубоко они погрузились в предмет изучения, педагогам придется путем устного тестирования, рассказал НСН заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
В Уральском федеральном университете разрешили использовать ИИ, пишут «Ведомости». Эксперимент должен продлиться 2 года. Студенты смогут применять нейросети для поиска и анализа информации, а также для редактирования текстов. Преподаватели смогут с их помощью создавать и проверять «типовые задания». Смолин рассказал, к чему это приведет.
«Не вижу никаких проблем в том, чтобы использовать ИИ для поиска информации и для редактирования текстов. Но категорически против того, чтобы научные статьи за преподавателей и дипломные или курсовые работы за студентов писал ИИ. Это две разные позиции. Первая ситуация помогает человеку концентрироваться на творческой работе, а вторая ставит под сомнение квалификацию человека. Если за студента ИИ будет писать курсовые и дипломные, сам он ничего писать не научится и оценки тогда нужно будет ставить ИИ. Что касается преподавателей, то есть система антиплагиат и система рецензирования», - заявил Смолин.
По мнению депутата, в связи с активным использованием ИИ в обучении преподаватели могут перейти на устную оценку знаний.
«Преподавателям надо переходить от оценивания курсовых и дипломных работ в письменной форме к их оцениванию в устной форме. Студент самостоятельно должен рассказать, чего он хотел добиться и каковы результаты. Как говорил Петр I, “дабы дурь каждого была видна” и ум тоже», - сказал зампред комитета.
Поэтому, по мнению Смолина, работы у педагогов только прибавится.
«Преподаватель наверняка все равно должен будет просмотреть дипломную или курсовую работу и плюс потратить время на устную беседу со студентом. Скорее всего, у него нагрузка увеличится. Говорят, что 75% преподавателей различают работы с использованием ИИ. Пока, с моей точки зрения, творческие работы за человека ИИ, по крайней мере в гуманитарных предметах, выполняет плохо», - добавил Смолин.
Ранее телеведущая Юлия Барановская заявила НСН, что работники ТВ будут делить эфир с ИИ-коллегами.
