Алмаз в 340 карат нашли в Архангельской области
13 октября 202518:28
Уникальный алмаз весом в 340 карат был найден в Архангельской области на месторождении имени В. Гриба. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Цыбульский.
По его словам, это является рекордом для всей истории промышленной разработки месторождения.
«Один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России», - подчеркнул Цыбульский, добавив, что качество камня исключительное.
Ранее в Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond обнаружила алмаз в 2 492 карата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Миллиону россиян пообещали проблемы с автозапчастями Renault
- Алмаз в 340 карат нашли в Архангельской области
- Депутат Смолин предложил проверять студентов устно из-за использования ИИ
- Блогер Щепихин получил пять лет колонии за призывы к экстремизму
- Россиян предупредили, что из-за просмотра Reels можно стать глупее
- Два бойца «Орлана» пострадали в Шебекино в результате атаки дрона ВСУ
- Экс-гитарист «Арии» сравнил базу «Миротворец» с доской почета
- СПЧ призвал прекратить выдачу автономеров без российского триколора
- «Три бутерброда на человека!»: Цены на икру вновь вырастут к декабрю
- Силуанов допустил пересмотр ставки налога на роскошь в будущем
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru