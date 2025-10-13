Алмаз в 340 карат нашли в Архангельской области

Уникальный алмаз весом в 340 карат был найден в Архангельской области на месторождении имени В. Гриба. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Цыбульский.

«Новое Солнце»: Завершена огранка самого крупного бриллианта в истории России

По его словам, это является рекордом для всей истории промышленной разработки месторождения.

«Один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России», - подчеркнул Цыбульский, добавив, что качество камня исключительное.

Ранее в Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond обнаружила алмаз в 2 492 карата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети LucaraDiamond
