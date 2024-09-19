«По-тихому не остаться»: Создание реестра мигрантов-нелегалов вынудит их покинуть РФ

Ограничения для иностранцев, находящихся в России незаконно, могут вынудить их уехать из страны, снизив нелегальную миграцию в Россию, сообщил в беседе с НСН эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.

В России намерены создать реестр нелегальных иностранных граждан, сообщил изданию «Коммерсант» первый замглавы министерства внутренних дел Александр Горовой. По его словам, после внесения в реестр граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы. По словам Коженова, инициатива должна побудить нелегальных иностранных граждан покинуть страну.