«По-тихому не остаться»: Создание реестра мигрантов-нелегалов вынудит их покинуть РФ
Запрет на банковские услуги, регистрацию собственности и управление транспортными средствами обеспечат нелегальным иностранным гражданам сложные условия жизни в России, сказал НСН Вадим Коженов.
Ограничения для иностранцев, находящихся в России незаконно, могут вынудить их уехать из страны, снизив нелегальную миграцию в Россию, сообщил в беседе с НСН эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.
В России намерены создать реестр нелегальных иностранных граждан, сообщил изданию «Коммерсант» первый замглавы министерства внутренних дел Александр Горовой. По его словам, после внесения в реестр граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы. По словам Коженова, инициатива должна побудить нелегальных иностранных граждан покинуть страну.
«Есть люди, которые получили решение суда о добровольном выезде. Их не везут в наручниках в самолет, но есть практика, когда человеку на руки дают документы и в течение 10 дней он сам должен уехать. Существуют случаи, когда такие люди не уезжают. Понимают, что нелегалы, но остаются, и по-тихому здесь живут. Реестр направлен на то, чтобы таким людям было сложнее жить в стране. Их будут максимально ограничивать в правах и предполагается, что они будут склонны уехать. Таких нелегальных мигрантов отдельно никто не считает, но их в России прилично», - заявил он.
В свою очередь председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с НСН допустил, что нововведение будет содействовать легализации мигрантов.
«Все мигранты хотят быть в правовом поле. В нелегальное поле их выгоняют российские граждане, которые сдают им жилье, но не регистрируют. Говорить, что этот закон побудит иностранных граждан быть законопослушными, некорректно. Они хотят жить в соответствии с российским законом, но российский закон так составлен, что мигранты не могут его выполнить. Мы давно говорим, что в России неудачно составлен федеральный закон о миграционном учете, поскольку от мигранта ничего не зависит. Он должен приехать и зарегистрироваться, иначе будет нелегальным. Но зарегистрироваться сам не может, это должна сделать принимающая сторона, собственник жилого помещения. Но, получается, сдавать свое жилье иностранным гражданам россияне хотят, а регистрировать их не хотят. Этот новый закон позволит мигрантам самостоятельно уведомлять органы МВД о своем перемещении, что махом решит огромные проблемы», - пояснил он.
Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов сообщил «Радиоточке НСН», что порядка 49% мигрантов сегодня работают в сфере складских работ, еще 39% трудятся в ритейле, 38% работают водителями, 33% - в строительстве
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