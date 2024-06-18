«Уточнят статус в банке»: Закон о порядке высылки мигрантов ухудшит жизнь нелегалов

Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в интервью НСН заявил, что новый законопроект о высылке мигрантов позволит создать механизм информирования людей о возможном нелегальном статусе пребывания.



Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий депортацию иностранцев, которые находятся в России без правовых оснований. Инициатива предполагает, что такие лица будут включены в особый реестр. В распоряжении нелегальных мигрантов будет не более 30 тысяч рублей в месяц, их можно будет потратить на оплату штрафов и оформление документов для выезда из страны, сообщает газета «Известия». Как пояснил Коженов, инициатива не призвана бороться с нелегальной миграцией.