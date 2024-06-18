«Уточнят статус в банке»: Закон о порядке высылки мигрантов ухудшит жизнь нелегалов
Новый закон о нелегальных мигрантах, одобренный Госдумой в первом чтении, не поможет снизить число иностранцев-нелегалов в стране, сказал НСН Вадим Коженов.
Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в интервью НСН заявил, что новый законопроект о высылке мигрантов позволит создать механизм информирования людей о возможном нелегальном статусе пребывания.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий депортацию иностранцев, которые находятся в России без правовых оснований. Инициатива предполагает, что такие лица будут включены в особый реестр. В распоряжении нелегальных мигрантов будет не более 30 тысяч рублей в месяц, их можно будет потратить на оплату штрафов и оформление документов для выезда из страны, сообщает газета «Известия». Как пояснил Коженов, инициатива не призвана бороться с нелегальной миграцией.
«Проблема решается настолько, насколько это позволяет технически сделать система. Сколько высылали мигрантов, столько и будем высылать. Но качество жизни нелегальных мигрантов в России ухудшится, банки смогут отказывать им в услуге. Огромное число людей в стране не знает, что они являются нелегалами. Все приезжают, улыбаются пограничнику, заполняют миграционную карту, получают штамп в паспорте. Потом где-то покупают регистрацию... Посредника ловят, регистрацию с базы снимают, а мигранты не в курсе. Нет механизма информирования о нелегальном статусе. Если закон примут и реестр появится, я бы предложил иностранцам идти в банк за уточнением. Потому что если в МВД запросить статус, скажут писать заявление и ждать 30 дней», - заявил он.
По словам собеседника НСН, число нелегальных мигрантов в России может превышать 200 тысяч человек.
«Каждый год по линии МВД таких порядка 150 тысяч, еще 50-70 тысяч человек выносятся судами. Реестр должен быть согласован с пограничной службой, важно понять, стоит ли заносить в него тех, кто стал нелегалом и уехал. С одной стороны, такие все равно не вернутся, граница не пропустит. С другой стороны, можно занести на всякий случай, но если так поступать, в базе будет миллион человек», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор считает возможным включение в экзамен для мигрантов проверку устной речи. Как рассказал «Радиоточке НСН» глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов, такое ужесточение приведет к нелегальному положению трудовых мигрантов, так как многие и до нововведений не могут справиться с заданиями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru