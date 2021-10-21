По сути верно, к форме - вопросы: Кураев о претензиях Роскомнадзора к Невзорову

Претензии Роскомнадзора к журналисту Александру Невзорову могут быть связаны со слишком огульными обвинениями в адрес православного священства. Такой комментарий Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.

«Если речь идёт о тотальных обобщениях, что все они преступники, это неправильно. Нельзя людей по профессиональному, этническому или религиозному признаку криминализировать», - подчеркнул отец Андрей.

Ранее Роскомнадзор потребовал от радиостанции «Эхо Москвы» удалить с сайта один из выпусков авторской программы Невзорова, в котором, согласно формулировке ведомства, содержится информация, «разжигающая социальную рознь <…> к христианским священнослужителям». В этом выпуске публицист, в частности, комментировал факт награждения церковной медалью Саратовской митрополии начальника регионального УФСИН Алексея Федотова, в чьем подчинении находится тюремная больница, где пытали и насиловали заключенных. Невзоров также остановился на теме педофилии среди священнослужителей на примере результатов расследования на эту тему, которое было инициировано во Франции католической церковью.