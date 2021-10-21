По сути верно, к форме - вопросы: Кураев о претензиях Роскомнадзора к Невзорову

Запрещённый в служении протодиакон предположил, что не понравилось надзорному ведомству в публикации журналиста.

Претензии Роскомнадзора к журналисту Александру Невзорову могут быть связаны со слишком огульными обвинениями в адрес православного священства. Такой комментарий Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.

«Если речь идёт о тотальных обобщениях, что все они преступники, это неправильно. Нельзя людей по профессиональному, этническому или религиозному признаку криминализировать», - подчеркнул отец Андрей.

Ранее Роскомнадзор потребовал от радиостанции «Эхо Москвы» удалить с сайта один из выпусков авторской программы Невзорова, в котором, согласно формулировке ведомства, содержится информация, «разжигающая социальную рознь <…> к христианским священнослужителям». В этом выпуске публицист, в частности, комментировал факт награждения церковной медалью Саратовской митрополии начальника регионального УФСИН Алексея Федотова, в чьем подчинении находится тюремная больница, где пытали и насиловали заключенных. Невзоров также остановился на теме педофилии среди священнослужителей на примере результатов расследования на эту тему, которое было инициировано во Франции католической церковью.

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По мнению Андрея Кураева, дело не в самом докладе, тем более, что, по его словам, такая проблема существует и в Русской православной церкви.

«По поводу этого французского доклада были тысячи публикаций, их не запрещали, значит, дело не в этом, а в том, какие выводы и в какой форме были сделаны. Тема педофилии актуальна и для нас, я об этом уже много лет говорю. В Русской православной церкви она не имеет таких масштабов, как у католиков – не потому что мы лучше, а потому что у нас 95% духовенства – «белое», женатое. Это всё-таки резко уменьшает риск соответствующих отклонений», - отметил он.

Сам Невзоров заявил изданию «Фонтанка», что с решением Роскомнадзора не согласен, на предупреждение намерен ответить серией доказательных публикаций.

Редакция радиостанции «Эхо Москвы» также не согласна с позицией надзорного ведомства, однако выполнила его распоряжение. На сайте вместо материала Невзорова выставили полученный документ.

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В начале октября правозащитный проект Gulagu.net начал публиковать материалы из более 1000 служебных видеофайлов ФСИН, которые были вывезены из России. Они подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО ряда областей, в том числе областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в системе ФСИН произведён ряд отставок руководителей региональных подразделений.

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ТЕГИ:ПедофилияАлександр НевзоровАндрей Кураев
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