Юрист привел аргументы против смертной казни для педофилов

Смертная казнь не решит проблемы педофилии, так как мера не снижает уровень преступности, заявил заслуженный адвокат, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Наша действительность сегодня говорит о том, что ужесточение не дает надлежащего эффекта для противодействия преступности. Смертная казнь не снижает преступность, также велика вероятность судебной ошибки. Мы имеем примеры таких ярких дел, судебные ошибки есть во всем мире, это не только у нас так работает судебная система. Есть основной аргумент против смертной казни – это то, что решение Конституционного суда не обжалуется, не отменяется. У нас есть так называемый мораторий на смертную казнь, это решение Конституционного суда, это пока в подвешенном состоянии пока находится», - рассказал Трунов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила за смертную казнь для педофилов и объяснила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия ввела мораторий на смертную казнь и связана международными обязательствами, однако это не означает, что высшую меру не вернут никогда.

