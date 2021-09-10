Юрист привел аргументы против смертной казни для педофилов
Игорь Трунов рассказал о неэффективности смертной казни и напомнил о возможных судебных ошибках.
Смертная казнь не решит проблемы педофилии, так как мера не снижает уровень преступности, заявил заслуженный адвокат, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Наша действительность сегодня говорит о том, что ужесточение не дает надлежащего эффекта для противодействия преступности. Смертная казнь не снижает преступность, также велика вероятность судебной ошибки. Мы имеем примеры таких ярких дел, судебные ошибки есть во всем мире, это не только у нас так работает судебная система. Есть основной аргумент против смертной казни – это то, что решение Конституционного суда не обжалуется, не отменяется. У нас есть так называемый мораторий на смертную казнь, это решение Конституционного суда, это пока в подвешенном состоянии пока находится», - рассказал Трунов.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила за смертную казнь для педофилов и объяснила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия ввела мораторий на смертную казнь и связана международными обязательствами, однако это не означает, что высшую меру не вернут никогда.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 341 / сут.
Умерли
191 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 121 / сут.
- Талибы отменили инаугурацию временного правительства Афганистана
- Автомобили из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» продадут на аукционе
- ВЦИОМ: Россияне расхотели жениться
- Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов
- Правительство впервые опубликовало программы по интеграции РФ и Белоруссии
- Названы любимые книги москвичей
- Акция памяти погибшего главы МЧС Зиничева пройдёт в России 10 сентября
- В КПРФ поддержали смертную казнь для педофилов
- Центробанк повысил ключевую ставку до 6,75% годовых
- Зеленский прокомментировал планы на второй президентский срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru