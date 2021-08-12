Кураев — о пощёчине Невзорову: «Апостолы не реагировали на оскорбление их чувств»

Опальный протодиакон отказался проводить параллель между нападением на журналиста и христианской церковью, отметив, что эта «акция» - исключительно выбор самого нападавшего.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» нападение православного активиста на журналиста Александра Невзорова. Инцидент произошел во время прямого эфира «Невзоровских сред». Нападавший дал Невзорову пощечину, однако его тут же отвели в сторону и позже задержали. Кураев отказался отвечать, насколько оправданно такое поведение с точки зрения РПЦ, но напомнил о миролюбивой сути христианства.

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«Мы знаем много случаев, когда разные люди инаковерующие били и убивали апостолов Христа, но ни один противоположный случай неизвестен. А ведь наверняка в Римской империи первого столетия появившаяся новая секта христиан вызывала весьма иронические и критические реакции. И вообще, если бы апостолы ставили себе задачу найти то, что бы оскорбило их чувства, достаточно было бы выйти на центральную площадь любого городка, найти языческий храм и оскорбляться там сколько влезет, а потом плеваться, драться и так далее. Но в таком поведении они не были замечены. Поэтому в данном случае это выбор только этого человека. Он стоял, слушал Невзорова. Его к этому обязали? Он не мог пройти мимо? То есть человек искал повод для конфликта. Кстати, Невзоров, отметил, что у нападавшего прекрасная выдержка, что он долго стоял, слушал и дослушал до конца, прежде чем предпринять свою акцию. Кроме того, замечу, что со мной Невзоров не дерется и ведет себя вежливо», - заявил отец Андрей.

Как сообщил журналист в беседе с телеканалом «360», он не имеет никаких претензий к активисту и попросил правоохранителей отпустить нападавшего. Писать на него заявление в полицию Невзоров отказался.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Александр НевзоровАндрей Кураев
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