Затронет даже Москву: Где исчезнет связь из-за ухода локальных операторов
Эльдар Муртазин заявил НСН, что сегодня маленькие операторы на фоне конкуренции пытаются создавать более качественные услуги по приемлемой цене.
Исчезновение с рынка небольших сотовых операторов приведет к росту цен на услуги, а какие-то населенные пункты могут остаться без связи вообще, рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Инфраструктура и абоненты оставшихся без лицензии провайдеров будут автоматически передаваться федеральным операторам связи. В Минцифры уверяют, что изменения нужны для того, чтобы гарантировать пользователю надежность оказания услуг. Небольшие провайдеры уверены, что в нынешнем виде инициатива приведет только к перераспределению активов в пользу крупных игроков, пишет «Коммерсант». Муртазин уверен, что будут негативные последствия.
«Основная проблема в предложении Минцифры заключается в том, что малые операторы будут исчезать как класс. Большие операторы на непрозрачных условиях смогут поглощать маленькие компании. Это приведет к тому, что создавать новых операторов в России будет просто невыгодно, риски в таком случае слишком высоки. А крупные операторы не обслуживают абонентов в маленьких населенных пунктах. Даже в Московской области, в новой Москве коттеджные поселки на 30-40 домов для крупных операторов зачастую невыгодны. Поэтому для рынка это исчезновение конкуренции и повышение цен», - объяснил он.
По его словам, сегодня маленькие операторы на фоне конкуренции пытаются создавать более качественные услуги по приемлемой цене.
«Крупные операторы не просто получат новых абонентов, им придется инвестировать, менять все оборудование, сети сопрягать. Абонентов ждет повышение цен как минимум, в худшем случае – исчезновение связи. Сегодня есть претензии к работе любого оператора, потому что стоимость услуг значительно меньше комфортного уровня для инвестиций в сети. Качество услуг ниже ожиданий абонентов, маленькие операторы пытаются быть ближе к абоненту, быстрее реагировать на запросы, исправлять ошибки, давать выше скорость за те же деньги. В этой конкуренции они пытаются создавать более качественную услугу. Но от региона к региону по операторам очень разная картина. Где-то крупные операторы лучше, где-то региональные», - рассказал собеседник НСН.
Ранее интернет-эксперт Леонтий Букштейн объяснял НСН, что влияет на рост тарифов мобильных операторов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Вадим Самойлов рассказал, когда выйдет байопик об «Агате Кристи»
- В Финляндии прогремел взрыв на заводе вблизи границы с Россией
- При атаке БПЛА на Тамбовскую область были повреждены школа и три дома
- Мультипликатор Норштейн объяснил решение передать свои работы Миядзаки
- Риелтор призвала россиян не ждать скидок на квартиры
- Военный эксперт рассказал, какими беспилотниками Украина пыталась атаковать Москву
- Затронет даже Москву: Где исчезнет связь из-за ухода локальных операторов
- СМИ: США разрешили Индии инвестировать в нефтедобычу в Венесуэле
- В Пензенской области подавленный украинский дрон повредил ЛЭП
- «Будет проще разнести»: В России не поверили в подземную энергетику Украины