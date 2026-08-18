Исчезновение с рынка небольших сотовых операторов приведет к росту цен на услуги, а какие-то населенные пункты могут остаться без связи вообще, рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Инфраструктура и абоненты оставшихся без лицензии провайдеров будут автоматически передаваться федеральным операторам связи. В Минцифры уверяют, что изменения нужны для того, чтобы гарантировать пользователю надежность оказания услуг. Небольшие провайдеры уверены, что в нынешнем виде инициатива приведет только к перераспределению активов в пользу крупных игроков, пишет «Коммерсант». Муртазин уверен, что будут негативные последствия.