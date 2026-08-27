Армия России освободила Шевченковское в Запорожской области
27 августа 202612:54
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили село Шевченковское в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.
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