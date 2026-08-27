Армия России освободила Шевченковское в Запорожской области

Вооруженные силы России освободили село Шевченковское в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Российские войска перешли к решительным действиям в Запорожье

Контроль над территорией установила группировка войск «Восток», пишет RT.

«Подразделения группировки... освободили населенный пункт Шевченковское», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее армия России взяла под контроль населенный пункт Неженка Запорожской области.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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