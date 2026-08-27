Россия сталкивается с агрессивной политикой Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран», - указал представитель Кремля.

По словам Пескова, рассуждения об обратном -«искажение реальности».

Ранее пресс-секретарь заявлял, что Европа ведет эскалацию в отношении России, что усугубляет напряженность на континенте и вынуждает Москву «планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности».

