«Снимали, а их увольняли»: Как запрет телефонов на уроках поможет учителям
Ольга Леткова раскрыла НСН, что не стоит переживать, что отсутствие телефонов у детей на уроках помешает при решении конфликтных ситуаций, наоборот, это может помочь их снизить.
Дети часто использовали мобильные телефоны в конфликтах с учителем, выставляя его в невыгодном свете, так что на уроках этих гаджетов справедливо быть не должно. Об этом НСН рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.
С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения РФ, который закрепляет обязанность учащихся не пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий. Согласно документу, школьникам запрещается использовать средства подвижной радиотелефонной связи непосредственно во время уроков. Исключения предусмотрены в случае угрозы жизни или здоровью. Леткова заявила, что родители поддерживают это решение.
«Родительское сообщество не против того, чтобы дети не находились в телефонах во время занятий, потому что это фактически сводит на нет образовательный процесс. Так что польза от этого решения перекрывает какие-то минусы. Потому что сейчас же все равно все, что происходит в школе, записывается на камеры. И есть свидетели. Если вдруг возникнет какая-то конфликтная ситуация, я думаю, что ее и без сотового телефона прекрасно можно будет доказать. То, что дети будут лучше учиться — это несомненно, и потом они не будут подсматривать ответы на контрольные работы», — отметила она.
Также собеседница НСН подчеркнула, что нередко мобильные телефоны использовались детьми для того, чтобы скомпрометировать учителя, а также напомнила, что правило на «уроке без телефона» фактически действует уже 1-2 года.
«Не нужно забывать, что на самом деле мобильные телефоны часто используются детьми в конфликтах с учителем для провокации. Они снимают какой-то момент, вырванный из контекста, выкладывают в соцсети, и в итоге учитель лишается работы. То есть это не всегда корректная информация о произошедшем. А потом этот приказ Минпроса только фиксирует то, что уже работает. Документы, на самом деле, приняты давно, и уже как минимум год или два мобильных телефонов на занятиях нет», — подытожила она.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил НСН, что количество конфликтов в школах из-за поведения детей увеличилось, при этом директора не всегда входят в соответствующие «конфликтные комиссии».
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