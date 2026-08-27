Дети часто использовали мобильные телефоны в конфликтах с учителем, выставляя его в невыгодном свете, так что на уроках этих гаджетов справедливо быть не должно. Об этом НСН рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения РФ, который закрепляет обязанность учащихся не пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий. Согласно документу, школьникам запрещается использовать средства подвижной радиотелефонной связи непосредственно во время уроков. Исключения предусмотрены в случае угрозы жизни или здоровью. Леткова заявила, что родители поддерживают это решение.

«Родительское сообщество не против того, чтобы дети не находились в телефонах во время занятий, потому что это фактически сводит на нет образовательный процесс. Так что польза от этого решения перекрывает какие-то минусы. Потому что сейчас же все равно все, что происходит в школе, записывается на камеры. И есть свидетели. Если вдруг возникнет какая-то конфликтная ситуация, я думаю, что ее и без сотового телефона прекрасно можно будет доказать. То, что дети будут лучше учиться — это несомненно, и потом они не будут подсматривать ответы на контрольные работы», — отметила она.