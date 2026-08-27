Кинотеатры ответили Драпеко на угрозы проверкой из-за теневого проката
Алексей Васясин заявил НСН, что подавать заявление в органы из-за теневого проката должен Минкульт, а Давид Шнейдеров уверен, что это будет «выстрел себе в ногу».
У зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко есть все возможности, чтобы посодействовать подаче заявления в МВД от Минкульта по поводу нелегального проката зарубежных фильмов в России. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
«Подать заявление в МВД может либо правообладатель, который не представлен на территории России, либо Минкульт. Ведомство может подать по административному и в случае большого — по уголовному делу. Елена Григорьевна возглавляет в Госдуме комитет по культуре, который курирует Минкульт. Это говорит о том, что заявление должен подать Минкульт. Так что у Елены Григорьевны развязаны все руки для того, чтобы посодействовать подаче заявления. Поэтому я очень жду, что Елена Григорьевна ограничится не только словами», — рассказал он.
В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров отметил, что не понимает, какой резон Минкульту предпринимать соответствующие действия.
«Но Министерство культуры подает отчеты о гигантских сборах российского кино, включая туда те самые короткометражки, перед которыми показывают "Миньонов", "Одиссею", "Человека-паука" и прочее, выдавая это за сборы российского кино. Зачем рубить сук, на котором сидишь?» — указал он в пресс-центре НСН.
Напомним, что побивший мировые рекорды блокбастер «Человек-паук: новый день» собрал почти 900 млн рублей за первые выходные в российском прокате. В связи с этим Драпеко в беседе с НСН резко высказалась о проблеме незаконного кинопроката, предложив передать данные о теневых показах зарубежных новинок силовикам.
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