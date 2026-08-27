В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров отметил, что не понимает, какой резон Минкульту предпринимать соответствующие действия.

«Но Министерство культуры подает отчеты о гигантских сборах российского кино, включая туда те самые короткометражки, перед которыми показывают "Миньонов", "Одиссею", "Человека-паука" и прочее, выдавая это за сборы российского кино. Зачем рубить сук, на котором сидишь?» — указал он в пресс-центре НСН.

Напомним, что побивший мировые рекорды блокбастер «Человек-паук: новый день» собрал почти 900 млн рублей за первые выходные в российском прокате. В связи с этим Драпеко в беседе с НСН резко высказалась о проблеме незаконного кинопроката, предложив передать данные о теневых показах зарубежных новинок силовикам.

