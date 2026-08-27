Ушаков и секретарь Ватикана обсудили актуальные международные вопросы
Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер провел встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом сообщает государственный секретариат Святого престола в соцсети Х.
Ранее стало известно, что глава дипслужбы Ватикана посетит Москву, визит продлится 25-28 августа.
«Сегодня архиепископ Пол Ричард Галлахер встретился с Юрием Ушаковым... В ходе обсуждения были затронуты актуальные международные вопросы», - указали в секретариате.
Во вторник, 25 августа с Галлахером встретился министр иностранных дел России Сергей Лавров. По итогам переговоров стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение сотрудничества по гуманитарным вопросам, связанным с украинским конфликтом.
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