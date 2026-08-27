В Петербурге один человек погиб при возгорании автомобиля

«Возбуждено уголовное дело по факту возгорания автомобиля... в результате которого пострадали два человека: один скончался, второй госпитализирован с полученными травмами», - отметили в ведомстве.

Специалисты осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства инцидента. Ожидается, что в ближайшее время будут назначены судебные экспертизы.

Ранее в Пушкинском районе Петербурга произошел крупный пожар на складе, огонь распространился на площади 82 тысячи квадратных метров.

