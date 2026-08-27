В Петербурге один человек погиб при возгорании автомобиля
Один человек погиб, один пострадал при возгорании автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает городское управление Следственного комитета.
«Возбуждено уголовное дело по факту возгорания автомобиля... в результате которого пострадали два человека: один скончался, второй госпитализирован с полученными травмами», - отметили в ведомстве.
Специалисты осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства инцидента. Ожидается, что в ближайшее время будут назначены судебные экспертизы.
Ранее в Пушкинском районе Петербурга произошел крупный пожар на складе, огонь распространился на площади 82 тысячи квадратных метров.
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