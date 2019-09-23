По самые помидоры. Названы продукты, способные продлить жизнь
Профессор Юрий Конев прокомментировал для НСН рекомендации диетолога о пользе зеленого чая, фиников, черники, помидоров и кисломолочных продуктов.
Диетолог Марият Мухина в интервью «Аргументам и фактам» назвала продукты, которые, по ее мнению, помогают продлить жизнь. На первое место она поставила зеленый чай, далее следуют финики, облепиха, черника и кисломолочные продукты. А для профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний она рекомендовала употреблять томаты.
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН не согласился с рекомендациями коллеги. К примеру, он сразу же поставил под сомнение пользу зеленого чая и фиников.
«Больших исследований по этому поводу в нашей стране не проводилось. Рекомендации диетолога основаны, по меньшей мере, не на своих данных. То, что пищевые волокна, которые содержатся в овощах и фруктах, полезны, мы знаем давно. А что касается конкретных продуктов, например фиников – в них много сахара. О какой пользе может идти речь?
Избыток антиоксидантов тоже вреден. Зеленый чай обладает слабым тонизирующим эффектом, умеренно повышая артериальное давление. А ведь большинство людей старшей возрастной группы итак имеют повышенное давление. Избыток зеленого чая будет только вреден», - сказал Конев.
Собеседник НСН также рассказал, в каких случаях и в каком виде полезна облепиха, и отметил, что эффективных препаратов на основе черники не существует.
«Облепиха не так полезна, как кажется. Да, в лечебных целях ее иногда применяют, это касается самой выжимки – облепихового масла. Оно способствует регенерации ткани, более быстрому заживлению, особенно при ожогах. А так, избыток облепихи, думаю, будет вызывать только понос.
Черника, пожалуй, да. Голубика и черника использовались во время войны англо-саксонскими летчиками для улучшения зрения в сумерках. Считалось, что зрение в сумерках при употреблении этих ягод улучшается. Но уже прошло 80 лет, если был эффект – были бы получены какие-то препараты. А особых препаратов нет.
Профессор одобрил кисломолочные продукты, а также томаты, подчеркнув, что содержащийся в помидорах ликопин улучшает зрение, что было доказано. А вот от рака помидоры не спасут.
«Кисломолочные микроорганизмы. Илья Ильич Мечников, основатель геронтологии, получивший Нобелевскую премию в 1908 году, как раз отдавал предпочтение микроорганизмам и нормализации их состава для продления жизни. Поэтому кисломолочный продукт, в какой-то степени, конечно, влияет на состав микроорганизмов внутри кишечника и, возможно, способствует их обновлению.
В помидорах есть ликопин. Он даже сохраняется в томатах даже при приготовлении, в той же пасте. А он как раз хорошо влияет на зрение. Это доказано. А вот все противоонкологические эффекты – это все измышления самого диетолога», - сказал врач.
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