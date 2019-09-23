По самые помидоры. Названы продукты, способные продлить жизнь

Диетолог Марият Мухина в интервью «Аргументам и фактам» назвала продукты, которые, по ее мнению, помогают продлить жизнь. На первое место она поставила зеленый чай, далее следуют финики, облепиха, черника и кисломолочные продукты. А для профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний она рекомендовала употреблять томаты.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН не согласился с рекомендациями коллеги. К примеру, он сразу же поставил под сомнение пользу зеленого чая и фиников.

«Больших исследований по этому поводу в нашей стране не проводилось. Рекомендации диетолога основаны, по меньшей мере, не на своих данных. То, что пищевые волокна, которые содержатся в овощах и фруктах, полезны, мы знаем давно. А что касается конкретных продуктов, например фиников – в них много сахара. О какой пользе может идти речь?

Избыток антиоксидантов тоже вреден. Зеленый чай обладает слабым тонизирующим эффектом, умеренно повышая артериальное давление. А ведь большинство людей старшей возрастной группы итак имеют повышенное давление. Избыток зеленого чая будет только вреден», - сказал Конев.