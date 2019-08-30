Диетологи объяснили, почему повальный отказ от мяса сделает будущие поколения глупее

Увлечение вегетарианскими диетами или полный отказ от мяса сможет привести к снижению уровня интеллекта будущих поколений. Как отмечает «ФедералПресс», такой прогноз сделала известный британский диетолог Эмма Дербишир. По её словам, деградации может произойти из-за систематического дефицита холина.

Специалист пояснила, что он относится к витаминной группе B. И является одной из составляющих лецитина, без которого невозможна нормальная работа печени, нервной системы и клеток мозга. По словам Дербишир, наиболее богаты холином говядина, яйца, молочные продукты, рыба и курица. В меньшем количестве он содержится в бобах, орехах и крестоцветных. Получать холин особенно важно при беременности, так как его дефицит может отрицательно сказаться на развитии мозга ребенка.

При этом диетолог добавила, что небольшое количество холина вырабатывается в печени человека, однако это количество не считается достаточным.