Диетологи объяснили, почему повальный отказ от мяса сделает будущие поколения глупее
Диетологи объяснили, почему повальный отказ от мяса сделает будущие поколения глупее
Увлечение вегетарианскими диетами или полный отказ от мяса сможет привести к снижению уровня интеллекта будущих поколений. Как отмечает «ФедералПресс», такой прогноз сделала известный британский диетолог Эмма Дербишир. По её словам, деградации может произойти из-за систематического дефицита холина.
Специалист пояснила, что он относится к витаминной группе B. И является одной из составляющих лецитина, без которого невозможна нормальная работа печени, нервной системы и клеток мозга. По словам Дербишир, наиболее богаты холином говядина, яйца, молочные продукты, рыба и курица. В меньшем количестве он содержится в бобах, орехах и крестоцветных. Получать холин особенно важно при беременности, так как его дефицит может отрицательно сказаться на развитии мозга ребенка.
При этом диетолог добавила, что небольшое количество холина вырабатывается в печени человека, однако это количество не считается достаточным.
Ранее НСН писала, что эксперты перечислили блюда, которые не стоит есть на ночь, сообщает портал «МедикФорум».
На первом месте – жареные на масле продукты. Их вред заключается в большом количестве канцерогенов, которые способствуют возникновению злокачественных опухолей.
Острая пища заставит желудок работать всю ночь, а молочная каша исключается из-за сахара, который в ней содержится. Яблоки вечером тоже не рекомендуется есть, потому что они создают лишнюю нагрузку на поджелудочную железу
Диетологи рекомендуют мясные и любые другие белковые продукты, в том числе бобовые и шоколад, употреблять не позднее 20:00.
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