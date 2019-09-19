Диетолог рассказал, чем заменить резко подорожавшую рыбу

В России резко выросли оптовые цены на рыбу из-за снижения улова. Как пишет РБК со ссылкой на данные Минсельхоза, оптовые цены на дальневосточную горбушу, выловленную в этом году на Дальнем Востоке, выросли на 30%, а кета подорожала в Центральной России на 47%.

Основной причиной роста оптовых цена на лосося называется снижение улова на Дальнем Востоке в 2019 году. По последним данным, там было выловлено порядка 458 тысяч тонн лососевых, в то время как в рекордном 2018 году показатель был на уровне 645 тысяч тонн. При этом по сравнению с 2017 годом вылов в этом году вырос на 37%, отмечают в Росрыболовстве.

В связи с ростом оптовых цен могут вырасти и розничные, предупреждают эксперты. Чем в таком случае можно заменить рыбу в рационе без вреда для здоровья, НСН рассказал доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков.

«Рыба — это белок, и белок также можно получить из других продуктов. Вегетарианцы получают белок из бобовых. В рыбе, конечно, очень много микроэлементов, которые необходимы. Но в корм курицы входит рыба, поэтому все микроэлементы она усваивает», — сказал специалист.