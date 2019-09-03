Кушай миндаль, грецкие жуй. Медики нашли способ продлить жизнь

Иранские ученые Исфаханского кардиологического исследовательского института посоветовали дважды в неделю есть несоленые орехи. Отдавать предпочтение нужно фундуку, миндалю и грецкому ореху. Их регулярное употребление в пищу поможет на 17% снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. К подобным выводам ученые пришли, в течение 12 лет отслеживая пищевые привычки почти 5,5 тысяч человек старше 35 лет.

Далее полученные результаты медики скорректированы с учетом возраста, пола, образования, курения и физической активности респондентов.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев, обсуждая с НСН рекомендации своих иранских коллег, заявил, что они неплохи, но точно не претендуют на знание, возведенное в абсолют.

«Отрицательной реакции это точно не вызовет. Есть мнение, что в орехах повышенное содержание селена, который способствует профилактике некоторых осложнений. Сказать, что это абсолютно точное и верное заключение не могу. Вся пищевая цепочка формируется по месту жительству. У нас в основном растет лещина, а медики рекомендуют фундук, миндаль и грецкие. Исследование должно проводиться много лет, анализировать нужно здоровье сердца нескольких поколений. Мы же отталкиваемся от результатов исследования на животных», - высказал свою точку зрения Конев.