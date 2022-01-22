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По поручению Мишустина ФАС России проверит стоимость ПЦР-тестов на коронавирус

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Ранее Мишустин поручил с 21 января перевести на удаленный режим работы максимально число сотрудников аппарата правительства.

«Ещё одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля», — цитирует документ кабмина об итогах заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом RT .

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус, сообщается на сайте кабмина.

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