Генсек ООН предупредил об опасности следующего штамма COVID-19

В ходе выступления перед Генеральной Ассамблеей по приоритетам работы на 2022 год Гутерриш отметил, что «омикрон» стал еще один предостережением.

«Прекращение распространения инфекции должно быть главным пунктом повестки дня повсюду», – подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш заявил, что нельзя замедлять процесс вакцинации.

«В прошлом октябре Всемирная организация здравоохранения поставила задачу вакцинировать 40% населения планеты к концу 2021 года и 70% - к середине этого года», – напомнил Гутерриш.

По словам генсека ООН важно обеспечить равномерное распространение вакцин по миру.

Ранее в России и Москве зафиксировали максимум новых случаев ковида за все время пандемии. Всего по стране, по данным на 21 января, зафиксировано 49 513, из них в Москве –15 987.

