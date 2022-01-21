Мишустин поручил перевести аппарат правительства на удаленку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил перевести на удаленный режим работы с 21 января максимально число сотрудников аппарата правительства. Об этом говорится в официальном Telegram-канале кабмина.

Также отмечается, что глава правительства поручил обеспечить перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат работы.