Мишустин поручил перевести аппарат правительства на удаленку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил перевести на удаленный режим работы с 21 января максимально число сотрудников аппарата правительства. Об этом говорится в официальном Telegram-канале кабмина.

Также отмечается, что глава правительства поручил обеспечить перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат работы.

Уровень иммунизации от COVID-19 в России достиг 64,4 процента

В российской столице за минувшие сутки заболели 15 987 человек, им всем поставлен диагноз COVID-19, скончались от коронавируса или его последствий 72 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф. В абсолютном выражении прирост числа инфицированных обновил максимум с начала пандемии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: government.ru
ТЕГИ:ПравительствоМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры