Осужденный на 16 лет экс-полковник МВД Захарченко готов пойти на СВО «хоть рядовым»
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий 16-летний срок лишения свободы, намерен через судебные инстанции добиться заключения контракта с Миниобороны для участия в СВО. Адвокат осужденного Олег Середа сообщил RT, что его подзащитный готов отправиться на фронт в любом звании, вплоть до рядового.
Несмотря на многочисленные обращения, реализовать задуманное пока не удается. Защитник отметил, что для Захарченко не нашлось места даже в штурмовых подразделениях. При этом личное дело бывшего полицейского как офицера запаса в звании лейтенанта уже передано из столицы в Коми, где Захарченко отбывает наказание.
Судебный процесс по иску уже стартовал. Захарченко требует обязать военное ведомство заключить с ним контракт и направить в зону боевых действий.
Также адвокат сообщил, что . после перевода в исправительную колонию в Коми бывший полковник испытывает полярный стресс, у него обострились хронические заболевания. В частности начались проблемы с пальцами рук, не исключено что потребуется хирургическое вмешательство.
Ранее сообщалось, что Захарченко осваивает в колонии новую профессию, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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