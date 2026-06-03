Осужденный на 16 лет экс-полковник МВД Захарченко готов пойти на СВО «хоть рядовым»

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий 16-летний срок лишения свободы, намерен через судебные инстанции добиться заключения контракта с Миниобороны для участия в СВО. Адвокат осужденного Олег Середа сообщил RT, что его подзащитный готов отправиться на фронт в любом звании, вплоть до рядового.

Несмотря на многочисленные обращения, реализовать задуманное пока не удается. Защитник отметил, что для Захарченко не нашлось места даже в штурмовых подразделениях. При этом личное дело бывшего полицейского как офицера запаса в звании лейтенанта уже передано из столицы в Коми, где Захарченко отбывает наказание.

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Судебный процесс по иску уже стартовал. Захарченко требует обязать военное ведомство заключить с ним контракт и направить в зону боевых действий.

Также адвокат сообщил, что . после перевода в исправительную колонию в Коми бывший полковник испытывает полярный стресс, у него обострились хронические заболевания. В частности начались проблемы с пальцами рук, не исключено что потребуется хирургическое вмешательство.

Ранее сообщалось, что Захарченко осваивает в колонии новую профессию, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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