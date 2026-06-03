Осужденный на 16 лет экс-полковник МВД Захарченко готов пойти на СВО «хоть рядовым»

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий 16-летний срок лишения свободы, намерен через судебные инстанции добиться заключения контракта с Миниобороны для участия в СВО. Адвокат осужденного Олег Середа сообщил RT, что его подзащитный готов отправиться на фронт в любом звании, вплоть до рядового.

Несмотря на многочисленные обращения, реализовать задуманное пока не удается. Защитник отметил, что для Захарченко не нашлось места даже в штурмовых подразделениях. При этом личное дело бывшего полицейского как офицера запаса в звании лейтенанта уже передано из столицы в Коми, где Захарченко отбывает наказание.