Андреева против Шнайдер: Кафельников поверил в российский финал на «Ролан Гаррос»

Победой над Соболенко россиянка сделала заявку на победу в полуфинале, Андреевой также по силам выйти в финал, заявил НСН экс-первая ракета мира.

Победа россиянки Дианы Шнайдер над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в четвертьфинале "Ролан Гаррос" дает надежду на повторение российского женского финала 17-летней давности. Об этом НСН заявил экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников, ровно 30 лет назад победивший на "Ролан Гаррос".

Шнайдер обыграла Соболенко в трех сетах - 3:6, 7:5, 6:0.

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«Диана выиграла 10 геймов подряд, начиная со счета 5:3 во втором сете и взяла решающий – 6:0. Причем Соболенко в статусе первой ракетки мира впервые не выиграла ни одного гейма в сете. Молодец, Шнайдер, мы абсолютно все счастливы за такой результат! Наше дело — болеть, переживать, наслаждаться игрой», — отметил Кафельников.

По его словам, шансы увидеть русский женский финал на престижном турнире значительно повысились.

«Пока все зависит от Мирры Андреевой. Если она со своей задачей 4 июня справится против представительницы Украины Марты Костюк, то мы имеем неплохой шанс увидеть русский финал "Ролан Гаррос". Это может произойти спустя 17 лет после единственного полностью российского женского финала в истории турнира. Напомню, в титульном матче Открытого чемпионата Франции 2009 года Светлана Кузнецова обыграла первую ракетку мира Динару Сафину со счетом 6:4, 6:2», - прокомментировал Евгений Кафельников.

Российская теннисистка на послематчевой пресс-конференции призналась, что потеряла дар речи после победы над первой ракеткой мира.

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В полуфинале Шнайдер сыграет против польской теннисистки Майи Хвалинска, которая ранее переиграла другую россиянку Анну Калинскую. В другом полуфинале первая ракетка России Мирра Андреева (8) встретится с украинкой Мартой Костюк (15).

"Ролан Гаррос" — один из четырёх турниров Большого шлема, он проводится на грунтовых кортах спортивного комплекса в Париже. Соревнования названы в честь легендарного французского авиатора Ролана Гарроса.

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ФОТО: EPA/ТАСС
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