«Диана выиграла 10 геймов подряд, начиная со счета 5:3 во втором сете и взяла решающий – 6:0. Причем Соболенко в статусе первой ракетки мира впервые не выиграла ни одного гейма в сете. Молодец, Шнайдер, мы абсолютно все счастливы за такой результат! Наше дело — болеть, переживать, наслаждаться игрой», — отметил Кафельников.



По его словам, шансы увидеть русский женский финал на престижном турнире значительно повысились.

«Пока все зависит от Мирры Андреевой. Если она со своей задачей 4 июня справится против представительницы Украины Марты Костюк, то мы имеем неплохой шанс увидеть русский финал "Ролан Гаррос". Это может произойти спустя 17 лет после единственного полностью российского женского финала в истории турнира. Напомню, в титульном матче Открытого чемпионата Франции 2009 года Светлана Кузнецова обыграла первую ракетку мира Динару Сафину со счетом 6:4, 6:2», - прокомментировал Евгений Кафельников.

Российская теннисистка на послематчевой пресс-конференции призналась, что потеряла дар речи после победы над первой ракеткой мира.