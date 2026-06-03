СМИ: Экс-футболист сборной РФ Кудряшов врезался на мотоцикле в машину скорой

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов оказался в больнице после ДТП в Москве. Спортсмен на мотоцикле столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи на Кутузовском проспекте.

По данным Baza, 39-летний спортсмен мог стать виновником происшествия. При перестроении он не выдержал безопасную дистанцию и подрезал машину врачей, которая спешила на вызов с включенными спецсигналами.

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В результате инцидента мужчина получил повреждение плеча. Бригада медиков оперативно госпитализировала пострадавшего с места аварии, и в настоящее время врачи готовят его к хирургическому вмешательству.

Федор Кудряшов является заслуженным мастером спорта и выступал на позиции защитника за национальную команду в период с 2016 по 2021 год, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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