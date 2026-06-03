«Тогда все получится»: Губернатор ЕАО Костюк дала совет женщинам-политикам

Женщинам, стремящимся к успеху в политической деятельности, необходимо искренне верить в пользу своего дела для окружающих. Таким мнением поделилась с Лентой.ру губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк.

Глава региона убеждена, что результат приходит только при уверенности в правильности и достойности выбранного пути. «Если ты уверена, что это правильно, что это достойно, что для всех, тогда все получится. Если для себя — ничего не получится», — подчеркнула Костюк.

Отвечая на вопрос о возможных сложностях, губернатор отметила, что представительницам прекрасного пола в политической сфере приходится даже легче, чем мужчинам. Начинающим политикам она посоветовала безоговорочно верить в свое дело.

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По оценке Костюк, именно внутренняя убежденность и энергия от работы гарантируют достижение целей. «Если ты в него веришь, если оно тебя заряжает, то будет успех, потому что без химии ничего не получится», — резюмировала губернатор ЕАО.

Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с НСН рассказал, за что президент Владимир Путин назначил Марию Костюк врио губернатора ЕАО.

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ФОТО: РИА Новости
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