«Тогда все получится»: Губернатор ЕАО Костюк дала совет женщинам-политикам

Женщинам, стремящимся к успеху в политической деятельности, необходимо искренне верить в пользу своего дела для окружающих. Таким мнением поделилась с Лентой.ру губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк.

Глава региона убеждена, что результат приходит только при уверенности в правильности и достойности выбранного пути. «Если ты уверена, что это правильно, что это достойно, что для всех, тогда все получится. Если для себя — ничего не получится», — подчеркнула Костюк.

Отвечая на вопрос о возможных сложностях, губернатор отметила, что представительницам прекрасного пола в политической сфере приходится даже легче, чем мужчинам. Начинающим политикам она посоветовала безоговорочно верить в свое дело.