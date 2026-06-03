Охота на ведьм: Какие бренды смогут оставить иностранные вывески
Булат Шакиров заявил НСН, что торговые центры распространили рекомендации магазинам по вывескам и рекламе, но обязанности исполнять закон лежат на каждом отдельном предприятии.
Если товарный знак зарегистрирован на латинице, компания имеет полное право продолжать использовать вывески на иностранных языках, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
В России осталось много рекламы на латинице. Об этом заявил президент Владимир Путин на Совете по поддержке русского языка и языков народов России. Президент предложил «подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас на нашей территории», в том числе в случаях с брендами. Шакиров рассказал, какие бренды смогут оставить иностранные вывески.
«Нужно все-таки не устраивать охоту на ведьм. У нас в федеральном законе все четко прописано. Если товарный знак зарегистрирован, и в нем используется латиница или другие слова, то это не является нарушением закона. Эти товарные знаки имеют полное право продолжать иметь вывески на иностранных языках. Я не сторонник стопроцентной русификации, потому что есть иностранные бренды, на которые мы тратили огромные усилия, чтобы привезти их в страну. Крайне смешно их писать на русском языке. Нужно к этому относиться спокойно, я в этом точно не вижу никакой проблемы. Что касается, «Sale» и «Open», их можно спокойно менять на слова «распродажа», «открыто» и так далее. Торговые центры распространили рекомендации, но обязанности исполнять закон лежат на каждом отдельном предприятии», - рассказал он.
Ограничения на использование иностранных слов на вывесках и других средствах размещения начали действовать в России с 1 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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