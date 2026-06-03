«Нужно все-таки не устраивать охоту на ведьм. У нас в федеральном законе все четко прописано. Если товарный знак зарегистрирован, и в нем используется латиница или другие слова, то это не является нарушением закона. Эти товарные знаки имеют полное право продолжать иметь вывески на иностранных языках. Я не сторонник стопроцентной русификации, потому что есть иностранные бренды, на которые мы тратили огромные усилия, чтобы привезти их в страну. Крайне смешно их писать на русском языке. Нужно к этому относиться спокойно, я в этом точно не вижу никакой проблемы. Что касается, «Sale» и «Open», их можно спокойно менять на слова «распродажа», «открыто» и так далее. Торговые центры распространили рекомендации, но обязанности исполнять закон лежат на каждом отдельном предприятии», - рассказал он.

Ограничения на использование иностранных слов на вывесках и других средствах размещения начали действовать в России с 1 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

