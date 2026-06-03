Эксперты раскрыли планы россиян по тратам на летний отдых

Половина российских граждан планирует потратить на летний отпуск не более 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос финансовой группы «Займер».

Еще 34% респондентов готовы выделить на отдых от 50 до 100 тысяч рублей. Каждый десятый участник исследования рассчитывает уложиться в сумму до 200 тысяч рублей. Свыше 200 тысяч на летний отдых готовы потратить лишь 5% опрошенных.

Основным источником финансирования поездки для большинства станут текущая заработная плата и заранее отложенные средства. Отправиться в путешествие этим летом намерена половина респондентов. При этом 55% граждан предпочтут провести свободное время на даче или выбрать активный отдых на природе.

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Эксперты отметили рост популярности альтернатив пакетным турам на фоне удорожания туристических путевок. Доля граждан, планирующих взять заемные средства для оплаты отдыха, сократилась за год вдвое. Аналитики связали это с рациональным подходом соотечественников к планированию личного бюджета.

Ранее стало известно, что российские отели подняли стоимость размещения на лето, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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