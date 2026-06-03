Эксперты раскрыли планы россиян по тратам на летний отдых
Половина российских граждан планирует потратить на летний отпуск не более 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос финансовой группы «Займер».
Еще 34% респондентов готовы выделить на отдых от 50 до 100 тысяч рублей. Каждый десятый участник исследования рассчитывает уложиться в сумму до 200 тысяч рублей. Свыше 200 тысяч на летний отдых готовы потратить лишь 5% опрошенных.
Основным источником финансирования поездки для большинства станут текущая заработная плата и заранее отложенные средства. Отправиться в путешествие этим летом намерена половина респондентов. При этом 55% граждан предпочтут провести свободное время на даче или выбрать активный отдых на природе.
Эксперты отметили рост популярности альтернатив пакетным турам на фоне удорожания туристических путевок. Доля граждан, планирующих взять заемные средства для оплаты отдыха, сократилась за год вдвое. Аналитики связали это с рациональным подходом соотечественников к планированию личного бюджета.
Ранее стало известно, что российские отели подняли стоимость размещения на лето, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт раскрыл россиянам секреты выбора кондиционера на лето
- Россиян предупредили о риске потери единственного жилья при банкротстве
- В Счетной палате раскрыли причины ошибок при начислении пенсий
- СМИ: Чубайс лишился пенсии в 450 тысяч рублей
- Только не асфальт: Какие локации больше подходят для пробежек
- «Жутко не хватает»: Омбудсмен призвал вернуть в колледжи профессию официанта
- Опасный пух: Аллергиков предупредили о сложной ситуации из-за погоды
- Рябков объяснил, что может заставить Россию использовать ядерное оружие
- Выигрывают все: Как белорусский бензин спасет российский топливный рынок
- Нашли свободную сказку: Как Янковский украсит «Аленький цветочек»