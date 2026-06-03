Эксперты раскрыли планы россиян по тратам на летний отдых

Половина российских граждан планирует потратить на летний отпуск не более 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос финансовой группы «Займер».

Еще 34% респондентов готовы выделить на отдых от 50 до 100 тысяч рублей. Каждый десятый участник исследования рассчитывает уложиться в сумму до 200 тысяч рублей. Свыше 200 тысяч на летний отдых готовы потратить лишь 5% опрошенных.

Основным источником финансирования поездки для большинства станут текущая заработная плата и заранее отложенные средства. Отправиться в путешествие этим летом намерена половина респондентов. При этом 55% граждан предпочтут провести свободное время на даче или выбрать активный отдых на природе.