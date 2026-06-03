Прекращение торгового сотрудничества с Россией нанесет удар в первую очередь по самой Латвии. Таким мнением с изданием «Лента.ру» поделился депутат Государственной думы Андрей Колесник, который оценил высказывание властей этой страны об намерении разорвать торговые связи с РФ.

Парламентарий обратил внимание на микроскопический объем двустороннего товарооборота. По его словам, из-за незначительных масштабов торговли разрыв связей прошел бы для России совершенно незаметно, если бы не громкие заявления официальной Риги.

Касаясь промышленного потенциала стран Балтии, депутат отметил деградацию латвийской экономики. Если в советский период республика славилась на весь мир производством автобусов, то сегодня ее производственный сектор находится в плачевном состоянии.