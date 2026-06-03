Столицу и область атаковала «метель из тополиного пуха», что повышает уровень пожарной опасности, сообщили в Мособлпожспасе. Дударев напомнил, что поджигателям пуха может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

«Пух очень красиво горит, но это очень опасно. Самое страшное, что люди, которые забавляются подобным образом, как правило, не могут провести первоначальные мероприятия по тушению огня. Пожар быстро распространяется, пламя обладает высокой температурой. Поэтому часто такая невинная забава заканчивается пожарами и травмами. Это может грозить как административной, так и уголовной ответственностью. Особенно если пострадают другие люди или имущество. Поэтому сегодня на федеральном уровне запрещен как пал сухой травы, так и поджигание пуха. Человек, который поджигает пух, должен осознавать масштаб ответственности», - сказал он.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов объяснял НСН, что тополиный пух не является аллергеном, однако его появление спровоцирует очередную волну сезонной аллергии.

