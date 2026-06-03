Эксперт раскрыл россиянам секреты выбора кондиционера на лето
При покупке кондиционера в разгар лета россияне часто ориентируются только на стоимость и площадь охлаждения, что приводит к шумной работе техники и лишним тратам на электричество. Руководитель направления бытовой техники маркетплейса Мегамаркет Владимир Викторов в беседе с Газета.Ru рассказал, как избежать ошибок при выборе климатического оборудования.
Для постоянного использования в квартире эксперт рекомендует сплит-системы, которые работают тише мобильных аналогов и лучше подходят для спален. Передвижные модели стоит рассматривать только при невозможности стационарного монтажа, например в съемном жилье, но даже им потребуется вывод горячего воздуха через оконный проем.
Ключевым параметром при подборе устройства является мощность, которую базово рассчитывают из соотношения один киловатт на десять квадратных метров. При этом специалист предупредил, что для комнат на солнечной стороне или верхнем этаже требуются более производительные модели, а покупка техники с чрезмерным запасом мощности нарушит нормальный воздухообмен и не уберет лишнюю влажность.
Для установки в спальне или детской комнате необходимо обращать внимание на уровень шума внутреннего блока и наличие тихого ночного режима. Инверторные модели плавно регулируют производительность, за счет чего работают тише и экономичнее классических неинверторных аналогов, которые периодически отключаются и снова запускаются, создавая ощутимые перепады температуры.
Еще одной частой ошибкой покупателей становится игнорирование расходов на монтаж при выборе оборудования исключительно по цене самого устройства. Викторов посоветовал заранее уточнять место для внешнего блока, маршрут дренажа и наличие в базовой комплектации кронштейнов и расходных материалов, так как сложная установка может многократно увеличить итоговую стоимость техники, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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