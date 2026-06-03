Эксперт раскрыл россиянам секреты выбора кондиционера на лето

При покупке кондиционера в разгар лета россияне часто ориентируются только на стоимость и площадь охлаждения, что приводит к шумной работе техники и лишним тратам на электричество. Руководитель направления бытовой техники маркетплейса Мегамаркет Владимир Викторов в беседе с Газета.Ru рассказал, как избежать ошибок при выборе климатического оборудования.

Для постоянного использования в квартире эксперт рекомендует сплит-системы, которые работают тише мобильных аналогов и лучше подходят для спален. Передвижные модели стоит рассматривать только при невозможности стационарного монтажа, например в съемном жилье, но даже им потребуется вывод горячего воздуха через оконный проем.

Ключевым параметром при подборе устройства является мощность, которую базово рассчитывают из соотношения один киловатт на десять квадратных метров. При этом специалист предупредил, что для комнат на солнечной стороне или верхнем этаже требуются более производительные модели, а покупка техники с чрезмерным запасом мощности нарушит нормальный воздухообмен и не уберет лишнюю влажность.