Хоть в тапочках: В SuperJob рассказали, когда приходить на работу в неформальной одежде
За несоблюдение дресс-кода могут уволить, но сотрудник должен быть ознакомлен с требованиями до подписания трудового договора, заявил юрист Александр Южалин.
Суды не встанут на сторону уволенного за несоблюдение дресс-кода работника, если нарушение повторялось или привело к негативному моменту в рабочем процессе, заявил НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Работодатель имеет право потребовать соблюдение дресс-кода в офисе. В противном случае к сотруднику могут применяться дисциплинарные меры вплоть до увольнения, рассказал «Абзацу» юрист Ярослав Остапенко. Начальство вправе это сделать только если требования к внешнему виду закреплены официально. В ином случае можно приходить, в чем угодно, отметил Южалин.
«Соблюдение дресс-кода, как правило, прописывается не в трудовом договоре, а в локальных актах организации, в правилах внутреннего трудового распорядка. Ознакомившись с требованиями до подписания трудового договора, работник их принимает. В последующем, если эти правила будут нарушены, работодатель может привлечь работника к дисциплинарной ответственности, но не сразу к увольнению. Если работнику несколько раз указали на его ошибку, а он повторяет нарушение, то закон позволяет работодателю расторгнуть трудовой договор за неоднократное невыполнение своих должностных обязанностей», - пояснил Южалин.
На практике суды рассматривают каждый конкретный случай увольнения индивидуально.
«Суд будет интересовать, что именно нарушил работник, насколько важно было для работодателя, чтобы он соблюдал дресс-код, какие последствия были у этого нарушения... На практике нужно внимательно относиться к этому вопросу», - подчеркнул юрист SuperJob.
Дресс-код может быть не только для офисных работников.
«Дресс-код принят в крупных организациях для тех работников, которые связаны с представительством в СМИ, встречами с клиентами, с партнерами и нужно выглядеть соответствующим образом. Но дресс-кодом может быть не только офисный стиль, но и рабочая одежда определенного стиля. Это относится к организациям, занимающимся, например, вопросами ЖКХ», - добавил собеседник НСН.
Сотрудники некоторых продвинутых IT-компаний, таких как «Яндекс» или ВК, которые по роду службы не встречаются с партнерами или клиентами, в теории могут появляться в офисе даже в тапочках или другой неформальной одежде.
«Если какой-нибудь условному IT-специалисту в Яндексе не нужно встречаться с клиентами, партнерами, не имеет значения, как он выглядит. Главное, чтобы работу выполнял качественно», - пояснил Южалин.
