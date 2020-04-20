Акушер-гинеколог предупредила об опасности коронавируса для беременных женщин
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, ведущий специалист клиники «Доктор Лидер» сообщила, что женщины на поздних сроках беременности уязвимы для коронавируса и вызываемых им тяжёлых осложнений.
По состоянию на 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев заболевания и ежедневно эта цифра продолжает расти. Общее число заболевших достигло 47121 человека. Всего в России было проведено уже более 2 млн тестов, а выздоровело 3446 человек. Умерло на сегодняшний день 406 человек.
В период распространения пандемии коронавируса, между инфекцией и обычными людьми стоят только врачи, другие работники медицинской сферы и волонтёры. Даже те специалисты, которые лично не занимаются лечением коронавирусных больных, оказались в условиях повышенного риска и нагрузки, не бросая своих пациентов.
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, ведущий специалист клиники «Доктор Лидер» Евгения Балашова в беседе с НСН рассказала о работе женских консультаций и рекомендациях для беременных женщин, в период пандемии коронавируса.
«Департамент здравоохранения города Москвы выпустил рекомендации, по наблюдению за беременными женщинами и теперь беременные посещают женские консультации в условиях пандемии только при постановке на учёт, проведении скрининга и при необходимости проведения иммунопрофилактики резус конфликта. Всё. То есть беременные женщины у нас сидят в Москве по домам, потому что у них в этот период наблюдается иммуносупрессия, и если произойдёт заражение коронавирусной инфекцией, то это чревато, особенно на больших сроках, тяжёлыми осложнениями. Я считаю, что это абсолютно правильно и рисковать не нужно. Сейчас в основном все общения и консультации с врачами осуществляются по телефону. Частные клиники по большей части сейчас тоже перешли на дистанционное общение, а те лаборатории, которые не проводят анализы на коронавирус, продолжают принимать пациентов, и мы стараемся направить их именно туда для сдачи анализов, чтобы минимизировать заражение. При этом всё, что могут отвезти родственники, без личного участия беременных, отвозят они», - сказала акушер-гинеколог.
Также она сообщила, что хоть в текущих условиях поток пациентов и снизился, но экстренные вызовы продолжаются приниматься и обрабатываться оперативно.
«Потом пациентов снизился, потому что все стараются соблюдать самоизоляцию, но всё равно какие-то экстренные истории никто не отменял и такие пациенты своевременно получают помощь. Если беременная женщина почувствовала недомогание, ей нужно обращаться в скорую помощь, потому что у них есть алгоритм вопросов, которые ей будут заданы, и в соответствии с ответами будет принято решение – отвозить её в какой-то стационар, либо будут даны советы и осуществлён патронаж врача женской консультации», - порекомендовала врач.
Кроме того, Евгения Балашова рассказала о порядках, введённых в медицинских учреждениях для обеспечения безопасности и снижения уровня ззаболеваемости.
«Во всех лечебных заведениях, вне зависимости от форм собственности, введён следующий порядок: приходя на работу, все сотрудники на входе измеряют температуру, надевают бахилы, маски, перчатки и форму. Пациентам также на входе меряют температуру и выдают бахилы и маску. Поэтому на приёме у нас и пациент, и доктор сидят в масках. Я всем беременным у себя на приёме выдаю перчатки, и они сначала идут мыть руки, после чего надевают эти перчатки. Поэтому человек сидит в маске и перчатках, и это всё снижает вероятность заразиться коронавирусом. Кроме того, помещения кварцуются, либо обрабатываются ультрафиолетовым облучением для обеззараживания воздуха», - сообщила врач.
Ранее в беседе с НСН рассказала о своей работе и о скором массовом наплыве пациентов врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.
«Никакой информации о прямой связи аллергии с коронавирусом нет, но естественно все аллергики находятся в группе риска. Потому как в первую очередь, это люди, страдающие разными формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом и те, кто страдают обострениями в сезон цветения – таких людей на Земле более 20%», - предупредила она.
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