Акушер-гинеколог предупредила об опасности коронавируса для беременных женщин

«Департамент здравоохранения города Москвы выпустил рекомендации, по наблюдению за беременными женщинами и теперь беременные посещают женские консультации в условиях пандемии только при постановке на учёт, проведении скрининга и при необходимости проведения иммунопрофилактики резус конфликта. Всё. То есть беременные женщины у нас сидят в Москве по домам, потому что у них в этот период наблюдается иммуносупрессия, и если произойдёт заражение коронавирусной инфекцией, то это чревато, особенно на больших сроках, тяжёлыми осложнениями. Я считаю, что это абсолютно правильно и рисковать не нужно. Сейчас в основном все общения и консультации с врачами осуществляются по телефону. Частные клиники по большей части сейчас тоже перешли на дистанционное общение, а те лаборатории, которые не проводят анализы на коронавирус, продолжают принимать пациентов, и мы стараемся направить их именно туда для сдачи анализов, чтобы минимизировать заражение. При этом всё, что могут отвезти родственники, без личного участия беременных, отвозят они», - сказала акушер-гинеколог.

Также она сообщила, что хоть в текущих условиях поток пациентов и снизился, но экстренные вызовы продолжаются приниматься и обрабатываться оперативно.

«Потом пациентов снизился, потому что все стараются соблюдать самоизоляцию, но всё равно какие-то экстренные истории никто не отменял и такие пациенты своевременно получают помощь. Если беременная женщина почувствовала недомогание, ей нужно обращаться в скорую помощь, потому что у них есть алгоритм вопросов, которые ей будут заданы, и в соответствии с ответами будет принято решение – отвозить её в какой-то стационар, либо будут даны советы и осуществлён патронаж врача женской консультации», - порекомендовала врач.

Кроме того, Евгения Балашова рассказала о порядках, введённых в медицинских учреждениях для обеспечения безопасности и снижения уровня ззаболеваемости.

«Во всех лечебных заведениях, вне зависимости от форм собственности, введён следующий порядок: приходя на работу, все сотрудники на входе измеряют температуру, надевают бахилы, маски, перчатки и форму. Пациентам также на входе меряют температуру и выдают бахилы и маску. Поэтому на приёме у нас и пациент, и доктор сидят в масках. Я всем беременным у себя на приёме выдаю перчатки, и они сначала идут мыть руки, после чего надевают эти перчатки. Поэтому человек сидит в маске и перчатках, и это всё снижает вероятность заразиться коронавирусом. Кроме того, помещения кварцуются, либо обрабатываются ультрафиолетовым облучением для обеззараживания воздуха», - сообщила врач.

Ранее в беседе с НСН рассказала о своей работе и о скором массовом наплыве пациентов врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«Никакой информации о прямой связи аллергии с коронавирусом нет, но естественно все аллергики находятся в группе риска. Потому как в первую очередь, это люди, страдающие разными формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом и те, кто страдают обострениями в сезон цветения – таких людей на Земле более 20%», - предупредила она.

