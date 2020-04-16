«Нужно больше исследований!» Академик РАМН об отсутствии связи коронавируса с пневмонией

Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом. Клинический фармаколог Александр Эдигер заявил, что легкие не являются «мишенью болезни номер один». Специалист уточнил, что поражаются рецепторы, которые есть не только в легких, но и в сосудах, и в пищеварительном тракте. Он также напомнил о выводах исследователей из Китая, которые установили, что коронавирус поражает гемоглобин в эритроцитах, в результате чего у больного формируется гипоксический синдром.

Академик РАМН, заслуженный врач России, врач пульмонолог, д.м.н. Александр Карабиненко в эфире НСН заявил, что соглашаться или отрицать такие предположения преждевременно. По его словам, для признания такого факта необходимы дополнительные исследования и аналогичное мнение независимых экспертов.