«Нужно больше исследований!» Академик РАМН об отсутствии связи коронавируса с пневмонией

Заслуженный врач России Александр Карабиненко в эфире НСН прокомментировал сенсационное заявление российского паталогоанатома.

Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом. Клинический фармаколог Александр Эдигер заявил, что легкие не являются «мишенью болезни номер один». Специалист уточнил, что поражаются рецепторы, которые есть не только в легких, но и в сосудах, и в пищеварительном тракте. Он также напомнил о выводах исследователей из Китая, которые установили, что коронавирус поражает гемоглобин в эритроцитах, в результате чего у больного формируется гипоксический синдром.

Академик РАМН, заслуженный врач России, врач пульмонолог, д.м.н. Александр Карабиненко в эфире НСН заявил, что соглашаться или отрицать такие предположения преждевременно. По его словам, для признания такого факта необходимы дополнительные исследования и аналогичное мнение независимых экспертов.

Академик РАМН: Паника страшнее данных о COVID - 19

«Для того, чтобы в открытую заявлять об этом, нужно достаточное количество паталогоанатомических исследований, затем сопоставление с лабораторными характеристиками этих умерших пациентов, ну и заключение не только одного этого паталогоморфолога, а чтобы это подтвердили как минимум еще хотя бы несколько экспертов из паталогоанатомической службы, которые занимаются этими проблемами», - отметил он.

Ранее главный внештатный эпидемиолог РФ Николай Брико опроверг предположения о том, что коронавирус COVID-19 «перелетает по воздуху» из одного российского региона в другой. Распространение инфекции в других регионах обусловлено только передвижением людей, подчеркнул врач.

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ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
ТЕГИ:Коронавирус

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