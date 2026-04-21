Депутат Буцкая назвала соло-материнство «трагедией человека»

Соло-материнство – это не тренд, а беда и трагедия человека, который поздно понял, что упустил что-то важное в жизни, заявила зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

«Я не считаю соло-материнство трендом. Ни одна девушка не мечтает быть одинокой и без семьи, с одним котом, а дальше она будет сама для себя рожать ребенка. Конечно, такой мечты нет, каждая хочет быть женой, мамой. Даже подростки и студенты у нас ценят семью, об этом говорят опросы. Соло-материнство – это не мода, это беда человека, трагедия. Когда человеку за 45 лет, он понимает, что чего-то упустил, если у него нет ребенка. Конечно, яйцеклетки стареют, это медицинская часть. А жизненная часть заключается в том, что с возрастом становится все меньше подруг, которые готовы на путешествия, танцы и так далее. У всех семья, дети. Это история про одиночество», - рассказала она.

В России появился новый демографический тренд - соло-мамы. Женщины все чаще решаются на материнство без партнера — из-за разочарования в мужчинах, страха развода и желания полной независимости. В отличие от статуса «мать-одиночка», соло-мама делает акцент на самостоятельном решении воспитывать детей. Спрос на ЭКО и внутриматочную инсеминацию за последние 4 года вырос на 40–50%.

В московских донорских клиниках рассказали, что услуга стала популярна среди одиноких здоровых женщин. Чаще всего это россиянки от 30 до 45 лет, которые не смогли найти подходящего партнера для создания семьи. По данным Российской ассоциации репродукции человека, ежегодно в стране фиксируется более 7 тысяч случаев использования донорской спермы, причём в 70% случаев за процедурой обращаются одинокие женщины.

