Не ждут принца: Гинеколог объяснила тренд на соло-материнство
Мария Милютина заявила НСН, что для кого-то соло-материнство с ЭКО– это единственный шанс стать мамой.
Россиянки сегодня не готовы ждать «принца» и чаще приходят к врачам заморозить яйцеклетки, чтобы не пропустить репродуктивный возраст, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.
«Я бы не назвала это модой, это зачастую происходит от безысходности. Подавляющее большинство женщин хотело бы родить детей в крепкой семье, с поддержкой мужа. Многие пропускают репродуктивный возраст в ожидании этих отношений. Сейчас приходит понимание, что этого можно и не дождаться. Поэтому к нам приходят и молодые пациентки, которые думают о будущем. Мы говорим, что можете подождать принца, который может встретиться. В 50% случаях женщины откладывают в таком случае, если с их здоровьем все в порядке и нет никаких рисков. Но некоторые не готовы откладывать, хотят здесь и сейчас. Но для кого-то после 40 это последний шанс», - отметила она.
В России появился новый демографический тренд - соло-мамы. Женщины все чаще решаются на материнство без партнера — из-за разочарования в мужчинах, страха развода и желания полной независимости. В отличие от статуса «мать-одиночка», соло-мама делает акцент на самостоятельном решении воспитывать детей. Спрос на ЭКО и внутриматочную инсеминацию за последние 4 года вырос на 40–50%.
