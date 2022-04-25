«Плавный рост»: Аналитик заявил о скором повышении цен на бензин

Цены на бензин в скором времени покажут рост, но вряд ли превысят темпы инфляции, заявил в эфире НСН Андрей Гордеев. 

Из-за избыточного предложения моторного топлива в России могут ввести скидки на бензин, однако после истощения больших запасов цены вновь начнут увеличиваться, заявил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».

Названа возможная стоимость бензина на АЗС в перспективе

Накануне стало известно, что на многих нефтеперерабатывающих заводах запасы бензина выше нормы. Гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов отметил, что это может привести к скидкам на бензин. Андрей Гордеев подчеркнул, что ожидать больших скидок не следует.

«Действительно, сейчас в России отмечается избыточное предложение моторного топлива. В частности, это отмечается именно по бензину. В ближайшее время действительно будут предоставлены скидки. Но, тем не менее, вряд ли как-то серьезно цены снизятся на заправках. Как только будет ликвидировано избыточное предложение, цены будут плавно расти, но вряд ли в этом году они превысят темпы инфляции. Заводы могут сократить объем переработки, чтобы уменьшить предложение невостребованного топлива, либо будут искать выход на экспортные рынки. В частности, возможно, увеличится экспорт на среднеазиатские рынки. Наши партнеры уже давно просят увеличить предложение», - сказал Гордеев.

Ранее глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что в России могут снизиться цены на бензин на заправках, однако крупные компании не пойдут на такой шаг. По его словам, ожидание скидок вполне обосновано, особенно в части независимого топливного сектора.

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ФОТО: РИА Новости
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