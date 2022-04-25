«Плавный рост»: Аналитик заявил о скором повышении цен на бензин
Цены на бензин в скором времени покажут рост, но вряд ли превысят темпы инфляции, заявил в эфире НСН Андрей Гордеев.
Из-за избыточного предложения моторного топлива в России могут ввести скидки на бензин, однако после истощения больших запасов цены вновь начнут увеличиваться, заявил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне стало известно, что на многих нефтеперерабатывающих заводах запасы бензина выше нормы. Гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов отметил, что это может привести к скидкам на бензин. Андрей Гордеев подчеркнул, что ожидать больших скидок не следует.
«Действительно, сейчас в России отмечается избыточное предложение моторного топлива. В частности, это отмечается именно по бензину. В ближайшее время действительно будут предоставлены скидки. Но, тем не менее, вряд ли как-то серьезно цены снизятся на заправках. Как только будет ликвидировано избыточное предложение, цены будут плавно расти, но вряд ли в этом году они превысят темпы инфляции. Заводы могут сократить объем переработки, чтобы уменьшить предложение невостребованного топлива, либо будут искать выход на экспортные рынки. В частности, возможно, увеличится экспорт на среднеазиатские рынки. Наши партнеры уже давно просят увеличить предложение», - сказал Гордеев.
Ранее глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что в России могут снизиться цены на бензин на заправках, однако крупные компании не пойдут на такой шаг. По его словам, ожидание скидок вполне обосновано, особенно в части независимого топливного сектора.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+7 651 / сут.
Умерли
375 тыс.+159 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+8 855 / сут.
- «Калашников» приступил к выпуску чёрных патронов
- Кадыров заявил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР
- МГУ вылетел из списка лучших вузов мира по качеству образования
- Спикер Рады заявил, что Украина не откажется от намерений вступить в НАТО
- Путин заявил, что обращения граждан в прокуратуру часто не решаются годами
- В России предотвращено покушение на телеведущего Соловьева
- На Украине появилась российская группировка «О»
- Посол Антонов заявил, что США не вернут России отнятую дипсобственность
- Вирусолог заявил, что мыши могут передать людям новые версии «омикрона»
- Посол Антонов заявил, что США не рассматривают предложения России по дипмиссиям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru