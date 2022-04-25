В России допустили возможность введения скидок на бензин
Автозаправочные станции в России скоро могут начать завлекать клиентов скидками на бензин. Об этом заявил гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов в интервью радио Sputnik.
По его словам, к введению скидок владельцев автозаправочных станций может подтолкнуть большой профицит бензина. Так, на сегодняшний день на многих нефтеперерабатывающих заводах России запасы готового к отгрузке топлива выше нормативных. При этом Турукалов отметил, что розничная стоимость бензина на АЗС вряд ли заметно снизится.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из-за санкций бензин остается в России, его объем увеличивается, в результате чего цены на топливо падают.
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