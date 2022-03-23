Названа возможная стоимость бензина на АЗС в перспективе
Бензин на автозаправочных станциях в России в последние недели дешевеет, однако в перспективе будет дорожать в пределах инфляции, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана.
По его словам, в настоящее время лишившиеся зарубежных покупателей нефтяные компании страны могут переключить внимание на отечественных потребителей, поэтому цены после того, как геополитическая ситуация стабилизируется, будут дальше расти. Как считает Коган, экспортеры будут указывать на снижение долларовой цены литра топлива — если раньше она составляла 70-75 центов, то теперь порядка 50 центов.
Как сообщалось ранее, бензин на российских автозаправках подешевеет максимум на 4 рубля. Отмечается, что едва ли понижение будет носить массовый или долгосрочный характер, так как мартовские оптовые закупки топлива на АЗС сменятся апрельскими.
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