Глава ВОЗ: Распространение коронавируса может ускориться

Он отметил, что были случаи заражения вирусом у людей, которые не ездили в Китай, сообщает Ura.ru. То, что таких случаев выявлено мало, может означать, что в других странах распространение новой инфекции шире, чем кажется, предположил Гебрейсус.

Глава ВОЗ призвал страны подготовиться к возможному приходу коронавируса нового типа.

Между тем, британские учёные предположили, что к концу февраля заболеваемость коронавирусом в китайском Ухане достигнет пика – число случаев заражения может достичь 500 тысяч, передает телеканал «360».

По официальным данным, сейчас в Китае чуть больше 40 тысяч заразившихся коронавирусом нового типа. Большинство таких случаев (29 тысяч) зафиксированы в провинции Хубэй, где находится ставший эпицентром вспышки инфекции города Ухань.

Эксперты предполагают, что реальное число заболевших может быть гораздо больше, чем отражает официальная статистика. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в эфире НСН отмечал, что официально разрешенных этиотропных препаратов и безопасной вакцины от коронавируса до сих пор нет, поэтому говорить о перспективах борьбы с эпидемией сложно.

