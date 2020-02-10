Глава ВОЗ: Распространение коронавируса может ускориться
Темпы распространения нового коронавируса пока небольшие, но пока, возможно, видна лишь верхушка айсберга, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейсус.
Он отметил, что были случаи заражения вирусом у людей, которые не ездили в Китай, сообщает Ura.ru. То, что таких случаев выявлено мало, может означать, что в других странах распространение новой инфекции шире, чем кажется, предположил Гебрейсус.
Глава ВОЗ призвал страны подготовиться к возможному приходу коронавируса нового типа.
Между тем, британские учёные предположили, что к концу февраля заболеваемость коронавирусом в китайском Ухане достигнет пика – число случаев заражения может достичь 500 тысяч, передает телеканал «360».
По официальным данным, сейчас в Китае чуть больше 40 тысяч заразившихся коронавирусом нового типа. Большинство таких случаев (29 тысяч) зафиксированы в провинции Хубэй, где находится ставший эпицентром вспышки инфекции города Ухань.
Эксперты предполагают, что реальное число заболевших может быть гораздо больше, чем отражает официальная статистика. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в эфире НСН отмечал, что официально разрешенных этиотропных препаратов и безопасной вакцины от коронавируса до сих пор нет, поэтому говорить о перспективах борьбы с эпидемией сложно.
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