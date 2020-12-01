Иммунолог назвал сроки выхода на плато пандемии COVID-19
Врач аллерголог-иммунолог в эфире НСН рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад.
В России за минувшие сутки умерли 569 больных коронавирусом – это максимум за все время пандемии. При этом выявлены 26,4 тысячи новых больных.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что на плато по заражению Россия выйдет в самое ближайшее время.
«В Москве ровное состояние по числу выявленных случаев держится уже несколько недель, в России цифра стабильна последние дней пять, то есть Москва опережает по стабилизации РФ. Вторая волна коронавируса должна выйти на плато в конце ноября-начале декабря», - считает он.
Болибок пояснил, что цикл роста числа заражений идет порядка 2,5 месяцев, как весной, так и осенью. Он отсчитывает вторую волну с начала сентября, когда начались занятия в школах и вузах и массовые заражения. Все это создало иммунную прослойку, которая затормозила передачу коронавируса, потому коэффициент передачи будет падать, пояснил вирусолог.
«Это приведет к тому, что пандемия сначала стабилизируется, а потом уйдет на нет», - сказал он.
Так, он отметил, что коэффициент передачи коронавируса в Москве, по данным за минувшие сутки, составляет 1,11 против 1,26 на пике, то есть распространение вируса падает. В России же в половине регионов коэффициент передачи – 1 или меньше единицы, добавил Болибок.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН назвала главных переносчиков коронавируса.
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