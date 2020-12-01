Иммунолог назвал сроки выхода на плато пандемии COVID-19

В России за минувшие сутки умерли 569 больных коронавирусом – это максимум за все время пандемии. При этом выявлены 26,4 тысячи новых больных.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что на плато по заражению Россия выйдет в самое ближайшее время.

«В Москве ровное состояние по числу выявленных случаев держится уже несколько недель, в России цифра стабильна последние дней пять, то есть Москва опережает по стабилизации РФ. Вторая волна коронавируса должна выйти на плато в конце ноября-начале декабря», - считает он.