Раздел имущества при разводе не пополам, при котором домохозяйки могут остаться ни с чем, вряд ли понравится россиянкам, заявила в интервью НСН заслуженный адвокат России, профессор Людмила Айвар.

Ранее стало известно, что в Китае приняли закон, согласно которому при разводе имущество делят не пополам, а в зависимости от того, кто из супругов сколько вложил. В итоге жена может ничего не получить, если занималась домом и детьми. Китайские СМИ пишут, что местные женщины смотрят на мужчин свысока и часто бросают мужей и детей. Айвар объяснила, сработает ли такая схема в России.