«Охотницы и негодяи»: Адвокат оценила китайский раздел имущества при разводе
Многие молодые девушки хотят, чтобы их содержал состоятельный мужчина, при этом они не хотят ни рожать, ни работать, сказала в эфире НСН Людмила Айвар.
Раздел имущества при разводе не пополам, при котором домохозяйки могут остаться ни с чем, вряд ли понравится россиянкам, заявила в интервью НСН заслуженный адвокат России, профессор Людмила Айвар.
Ранее стало известно, что в Китае приняли закон, согласно которому при разводе имущество делят не пополам, а в зависимости от того, кто из супругов сколько вложил. В итоге жена может ничего не получить, если занималась домом и детьми. Китайские СМИ пишут, что местные женщины смотрят на мужчин свысока и часто бросают мужей и детей. Айвар объяснила, сработает ли такая схема в России.
«Не знаю, может ли это прижиться в нашей стране. Если спрашивать об этом граждан, конечно, тот, кто зарабатывает (в основном мужчины), будет за, а тот, кто потребляет (в основном женщины) будет против. У нас же много охотниц, которые ищут себе богатых мужчин, чтобы потом нажиться на их состоянии. Общество это воспримет по-разному, но здесь надо дифференцировать. Если женщина занимается домашним хозяйством, растит детей и у нее нет физической возможности зарабатывать, то она должна получать ежемесячную сумму на свое и детей содержание на протяжении определенного периода времени. Сейчас времена поменялись - каждая девушка хочет себе найти состоятельного мужчину, который будет ее содержать, молодого или взрослого. Большинство рассчитывает, что мужчина будет содержать и обеспечивать, а я такая умница и красавица буду ему длинные ноги показывать. Сейчас один добытчик и охотник, а вторая ничего не делает: и детей не рожает, и работать не хочет. А потом, когда возникает вопрос, что семья распалась и людям не по пути, а делить надо все пополам, начинаются скандалы, ненависть, судебные процессы, грязное белье и так далее», - сказала Айвар.
По ее мнению, россияне сейчас боятся заключать браки.
«Особенности национальной охоты в каждой стране свои. Например, в Европе давным-давно исходят из того, кто, что, когда и сколько. У нас же законодательство говорит о том, что работал ты или не работал, вкладывал или не вкладывал - если вы находитесь в браке, значит все совместно нажитое имущество делится в равных долях. Никому не интересно, как они живут и кто сколько зарабатывает. Все имущество, которое приобретается в период брака, у нас считается совместно нажитым. Поэтому люди опасаются заключать брак или, заключая брак, оформляют имущество на третьих лиц. К сожалению, институт брака утратил свое первоначальное предназначение, расторгается он несложно, и у нас сейчас молодежь ходит в брак по нескольку раз, не придавая этому серьезности», - посетовала адвокат.
При этом она констатировала, что брачные договоры сегодня – далеко не массовая история.
«Институт брачного договора у нас очень тяжело приживается, потому что, как только поднимается этот вопрос, все говорят: фу-фу-фу, что вы такое говорите, у нас же любовь, не надо ничего подписывать. Вы что нам такое предлагаете? Мы любим друг друга, а вы – негодяи. На Западе все по-другому. Любовь - отлично, замечательно, но давай сразу договоримся. Все твое - твое, все мое – мое, тогда будем любить друг друга бескорыстно», - заключила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что известный по фильму «Бумер» актер Андрей Мерзликин в День семьи, любви и верности развелся с супругой при том, что у них четверо детей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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