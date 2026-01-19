Россиянам рассказали, как при разводе поделить имущество

По её словам, при разводе совместная собственность всегда делится поровну, за исключением случаев, указанных в брачном договоре.

Эксперт отметила, что начать раздел имущества стоит с определения его стоимости. Итоговоре решение оформляется либо через нотариуса по соглашению, либо через суд.

Рахманова добавила, что общими в браке считаются не только недвижимость, техника, бизнес и прочие активы, но и долги, если заёмные средства были направлены на нужды семьи.

Ранее автоюрист Лев Воропаев заявил, что у того из экс-супругов, кто приобретал в подарок партнёру машину, есть возможность оставить её себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

