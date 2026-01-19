Россиянам рассказали, как при разводе поделить имущество

Совместным имуществом считается практически всё, что было приобретено супругами во время брака. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат по семейному праву юридической компании Stepanov GROUP Инна Рахманова.

Джиган хочет признать недействительным брачный договор с Самойловой

По её словам, при разводе совместная собственность всегда делится поровну, за исключением случаев, указанных в брачном договоре.

Эксперт отметила, что начать раздел имущества стоит с определения его стоимости. Итоговоре решение оформляется либо через нотариуса по соглашению, либо через суд.

Рахманова добавила, что общими в браке считаются не только недвижимость, техника, бизнес и прочие активы, но и долги, если заёмные средства были направлены на нужды семьи.

Ранее автоюрист Лев Воропаев заявил, что у того из экс-супругов, кто приобретал в подарок партнёру машину, есть возможность оставить её себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Jorg Lange / DPA
ТЕГИ:ИмуществоРазводСемья

Горячие новости

Все новости

партнеры