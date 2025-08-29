«А деньги где?»: Грузоперевозчиков возмутили планы повсеместного введения «Платона»
Акцизы и транспортные налоги забирают огромные деньги у перевозчиков, а результата их применения не наблюдается, заявил НСН Владимир Матягин.
Плата за ремонт дорог уже включена в два сбора с водителей, поэтому появление третьего вызовет только непонимание, рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН.
Концепция введения платы за проезд грузовиков по региональным и муниципальным дорогам, аналогичной действующей системе «Платон» на федеральных трассах, в настоящий момент разрабатывается в России. Такая информация опубликована на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. При этом в Министерстве транспорта РФ сообщили, что говорить о внедрении системы «Платон» на региональных дорогах пока преждевременно, передает ТАСС. Матягин намекнул, что этот вопрос уже решен.
«Когда Минтранс говорит, что он еще думает, то это значит, что решение уже принято. Мы считаем, что концепция платной дороги на федеральных трассах, которая была, показала себя не совсем хорошо. Аргументация заключается в том, что перевозчики разрушают региональные дороги, так как избегают платных федеральных трасс. Я считаю, что еще преждевременно говорить о том, чтобы вводить систему “Платон” везде. Этот вопрос надо обсуждать, предлагать в обмен отменить транспортный налог, потому что в этот сбор входит взнос на ремонт региональных дорог. Это же заложено и в топливные акцизы. Получается, что водители в третий раз должны платить за одно и то же», — указал он.
Эксперт добавил, что дорожные фонды и так получают огромные деньги, но возникают вопросы, на что именно они их тратят.
«Главный вопрос — а куда деваются деньги, которые уже были собраны? Это объем средств в несколько десятков триллионов рублей. Сегодня платят грузовики, завтра начнут взимать с легковых машин, но у нас и так огромные бюджеты у дорожных фондов. Мы постоянно спрашиваем, как ведется работа по сохранности дорог, а в ответ слышим, что “все перевозчики — негодяи, они разрушили полотно, выделите еще денег с бюджета”. Если есть такие злостные нарушители, то почему вы с ними не работаете? Зачем нужны такие чиновники, которые не могут обеспечить контроль за охраной дорог, чтобы работали законы? Мы показываем им тех, кто ездит с перегрузом, а нам разводят руками, что у них нет полномочий», — заключил собеседник НСН.
Ранее Матягин объяснил НСН, чем обернется для рынка перевозок запрет на продажу китайских грузовиков.
