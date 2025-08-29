Плата за ремонт дорог уже включена в два сбора с водителей, поэтому появление третьего вызовет только непонимание, рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН.

Концепция введения платы за проезд грузовиков по региональным и муниципальным дорогам, аналогичной действующей системе «Платон» на федеральных трассах, в настоящий момент разрабатывается в России. Такая информация опубликована на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. При этом в Министерстве транспорта РФ сообщили, что говорить о внедрении системы «Платон» на региональных дорогах пока преждевременно, передает ТАСС. Матягин намекнул, что этот вопрос уже решен.